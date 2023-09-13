

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'na katıldı. Bakan Bolat, tekstil sektörünün ihracattaki önemine değinirken ihracatçılara verilen desteklere de dikkat çekti. Bakan Bolat, ''İhracatçılar için Eximbank'ın sermayesini yüzde 40 arttırdık. 70 milyar lira finansman desteği sağladık. Yetmedi, 25 Temmuz'da Merkez Bankamızla, Hazine ve Maliye Bakanımızla iş birliği yaparak onların desteğiyle 300 milyon liradan ihracat için günlük reeskont kredi limitini Merkez Bankamız 1.5 milyara çıkardı. Bunun bir milyarı Eximbank üzerinden yapıldı, tam beş katıydı. Merkez Bankamız yine destekledi, Eximbank'a 2 milyar, diğer bankalara 1 milyar yetki verdi, ihracatçılara reeskont kredi destekleri açıldı. 1,5 ayda 10 katı finansman desteğini artırdık. 2024 bütçesinde de ihracat desteklerimizi 2 katından fazla artıracağız, Maliye Bakanımızdan bunun da sözünü aldık. Sizin de çabalarınızı artırmanızı, ihracat pazarlarınızı, ihraç ürünlerini çeşitlendirmenizi bekliyoruz'' dedi.



''Yılı yüzde 4,5 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz''

Son 12 çeyrektir Türkiye’nin büyüme gösterdiğini hatırlatan Bolat, ''Milli gelirimiz 214 milyar dolardan 906 milyar dolara çıktı. İhracatımızın 36 milyar dolardan 254 milyar dolara çıkması bu sektörlerimizin başarısıyla ortaya çıkmıştır. Türkiye ekonomisi 12 çeyrektir, yani yaklaşık 3 yıldır kesintisiz büyümektedir. 2021 yılında yüzde 11,4; geçen yıl yüzde 5,5; 2023'ün ilk çeyreğinde ise yüzde 3,9 büyüyen ekonomimiz, yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 3,8 ile büyümeyi sürdürmüştür. Yılı yüzde 4,5 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.



''Üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın yanındayız''

İlk defa yılda bir milyar dolar ihracatı yakalayınca bayram etmiştik diyerek sözlerine devam eden Bakan Bolat, ''Daha sonra 1987 yılında ayda bir milyar dolar ihracatı yakaladığımızda yine bayram etmiştik. Arkadaşlar şimdi günde bir milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bazen biraz altı, biraz yukarısı ama ayda ortalama 20 ile 22,5-23 milyar dolar arasında ihracat yapan bir ülke konumuna geldik. Ticaret Bakanlığı olarak elimizdeki tüm destek mekanizmalarıyla üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın yanındayız'' diye konuştu.



Bakan Bolat, ''Orta vadeli program geçen hafta açıklandı. Orta vadeli programda biz 4.5 ile 5 arasında büyümeleri inşallah önümüzdeki 3 yılda gerçekleştireceğiz. Pandemi başladığından itibaren 4 milyon vatandaşımıza istihdam sağladık iş bulduk. Büyümemiz kesintiye uğramadı. Sanayi üretimi açıklandı. Temmuz ayında yüzde 7.4 artışımız var, bir yıl öncesine kıyasla. İşsizlik oranımızda yüzde 0.2 gerileme var. Yüzde 9.4’e geriledik. Bunlar sevindirici rakamlar. İhracatta da Temmuz ve Ağustos ayında cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamlarına ulaştık. Ama artış hızımız tabii yavaşladı. Ve bu yıl şu an itibariyle geçen yılla aynı rakamları korumaya çalışıyoruz'' dedi.