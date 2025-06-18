Bayraktar, küresel enerji piyasasında yaşanan dalgalanmaların Türkiye’ye olan etkilerini azaltmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirterek, “Doğal gaz fiyatlarındaki artışları vatandaşımıza yansıtmamak için güçlü bir destek programı uyguluyoruz. Bu programa aynı kararlılıkla devam edeceğiz,” dedi. Yaz aylarında doğal gaz tüketiminin görece düşük olmasının avantaj sağladığını ifade eden Bayraktar, sürecin sakinleşmesi ve fiyatların dengelenmesi yönünde umutlu olduklarını dile getirdi.

Enerji arz güvenliği konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Bayraktar, özellikle İran’dan sağlanan doğal gazın yerini alabilecek alternatiflerin oluşturulduğunu vurgulayarak, “Gaz tedarikimizde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Altyapımız sayesinde alternatif kaynaklarla arzı sürdürebilir durumdayız,” ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıt fiyatlarına etkisine ilişkin de konuşan Bayraktar, Türkiye’de uygulanan otomatik fiyatlandırma mekanizmasının dünya piyasalarındaki dalgalanmalara paralel olarak çalıştığını hatırlattı. “Ham petrol fiyatları yükseldiği için akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Bu da pompa fiyatlarına otomatik olarak yansıyabilir. Ayrıca döviz kurlarındaki değişimler de fiyatlamayı etkiliyor,” diyerek fiyatların iki temel değişkene bağlı olduğunu belirtti.

Bayraktar’ın açıklamaları, hükümetin vatandaşların enerji maliyetleri karşısında korunmasına yönelik iradesini bir kez daha gözler önüne serdi. Destek programlarının sürdürüleceği mesajı, özellikle hane halkı bütçesini etkileyen enerji kalemlerinde önemli bir güvence olarak öne çıkıyor.