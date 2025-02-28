Bakan Bayraktar, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki doğalgaz ticaretinin 1998'de başladığını ve 27 yıl sonra bu süreçte önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 Mart 2024'te Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak olan Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ile görüşmesinin ardından, iki ülke arasında doğalgaz ve petrol işbirliğini artıran anlaşmalar imzalanmıştı. Bu anlaşmalar doğrultusunda Türkmen gazının Türkiye'ye tedariki için BOTAŞ ile Türkmengaz arasında mutabakat sağlandı.

Bakan Bayraktar, söz konusu gelişmelerin ardından Türkmen gazı için gerekli teknik ve hukuki altyapının oluşturulmasında yoğun bir çaba sarf edildiğini ifade etti. Ayrıca, bu anlaşmanın 5 yıl uzatılacağı bilgisini verdi.

Türkmen gazının Türkiye'ye tedarik edilmesi, Türkiye'nin uzun vadeli enerji arz stratejisine önemli katkılar sağlayacak. Ayrıca, bu adım Türkiye'nin doğalgaz merkezi olma hedefini pekiştirecek ve ülkenin gaz tedarik çeşitliliğini artıracak. Türkmenistan'dan gelecek gaz, Türkiye'nin jeopolitik konumunu güçlendirecek ve batıya yapılan gaz ihracatında alternatif bir güzergah oluşturacak.

Türkmen gazı, İran-Türkiye doğalgaz bağlantı noktasındaki Gürbulak'tan teslim alınarak Türkiye'ye ulaştırılacak. Bu gelişme, Türkiye'nin enerji güvenliği ve jeopolitik rolü açısından önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor.