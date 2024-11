Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Energy Forum'una katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payını her geçen gün artırıldığını belirterek, Türkiye’deki tüm hanelerin elektrik ihtiyacının rüzgar ve güneş enerjisi ile karşılandığının altını çizdi. Bayraktar, ''Türkiye olarak yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payını her geçen gün arttırıyoruz. 2024 yılı bu anlamda toplam kurulu güç artışında rekor bir yıl olacak. Bugün itibariyle Türkiye’deki tüm hanelerin elektrik ihtiyacını rüzgar ve güneş enerjisi ile karşılar hale geldik. 2035 yılına kadar bugünkü rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.



Enerji sektörü için çok kısa sayılabilecek şu son bir kaç yıl içinde bir çok krizi bir arada yaşadıklarını belirten Bakan Bayraktar, “Türkiye olarak yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payını her geçen gün arttırıyoruz. 2024 yılı bu anlamda toplam kurulu güç artışında rekor bir yıl olacak. Bugün itibariyle Türkiye’deki tüm hanelerin elektrik ihtiyacını rüzgar ve güneş enerjisi ile karşılar hale geldik. 2035 yılına kadar bugünkü rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Her yıl en az 2 bin megavat güneş ve rüzgar ihalesi yapacak, yatırım ve izin süreçlerini hızlandıracak, yaklaşık 15 bin kilometre HVDC iletim hattı inşa ederek adeta ülkemizi enerji otoyolları ile doğudan batıya güneyden kuzeye bağlayacağız. Tüm bu projeler için önümüzdeki 11 yılda toplam 108 milyar dolarlık bir yatırım fırsatı sunduğumuzun da altını çizmek istiyorum” şeklinde konuştu.



“Türkiye olarak 2050 yılına kadar güçlü bir nükleer enerji sektörüne sahip olmayı hedefliyoruz”

Bakan Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizde şu anda inşa halinde olan 4 reaktörle toplam kapasitesi 4 bin 800 MW olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin ilk ünitesini en kısa zamanda devreye almayı, 4 ünitenin tamamını da 2028 yılı sonuna kadar faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda son olarak Bakü’de düzenlenen COP29’da ‘Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu’na da imza attık. Türkiye olarak 2050 yılına kadar güçlü bir nükleer enerji sektörüne sahip olmayı hedefliyoruz. Doğal gaz enerji dönüşüm sürecinde geçiş yakıtı olarak çok önemli bir kaynak. Türkiye olarak 50 milyar metreküpü aşan bir tüketimle Avrupa'nın 4’üncü büyük doğal gaz ülkesiyiz. Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında ortaya koyduğu Türkiye’de tüm hane halkına doğalgaz götürmek hedefi doğrultusunda, 5,8 milyar metreküplük depolama kapasitesi, 20 bin kilometre iletim, 208 bin kilometre dağıtım hattı uzunluğu ile bugün 81 il, 887 yerleşim yeri ve 222 Organize Sanayi Bölgesine yani nüfusumuzun yüzde 84’üne doğal gazı ulaştırıyoruz. Özellikle LNG alanında yaptığımız yatırımlar hem ülkemizin hem de Avrupa’nın arz güvenliğine büyük katkı sunuyor. Son 8 yılda gazlaştırma kapasitemizi 5 katına çıkararak günlük 161 milyon metreküpe ulaştık.”



“Son 7 yılda özellikle Gabar’daki keşifle birlikte petrol üretimimizi de 3 katına çıkardık”

Güçlü alt yapı ile İstanbul Finans Merkezi’nde kurulmasını planlanan Gaz Ticaret Merkezi ile enerji alanında merkez ülke olmak için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Bayraktar, “2016 yılından itibaren ortaya koyduğumuz milli enerji ve maden politikamız çerçevesinde bugün itibariyle hane halkımızın yüzde 20’sinin gaz ihtiyacını yerli üretimle karşılıyoruz, Son 7 yılda özellikle Gabar’daki keşifle birlikte petrol üretimimizi de 3 katına çıkardık. Bugün burada Orta Asya’dan, Rusya’ya, Kafkaslardan Balkanlara, Orta Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya kadar birçok ülkeden bakan arkadaşımla, şirket temsilcileri ile bu ikili ve çok taraflı enerji iş birliği projelerini görüştük, görüşmeye devam edeceğiz” diye konuştu.