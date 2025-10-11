Hidroelektrikte yenilikçi projeler gündemde

Ankara’da düzenlenen “Hidroelektrikte Yenilikçi Projeler Günü” programı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) öncülüğünde, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve TOBB Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, TOBB ETÜ Su Türbini Tasarım ve Test Merkezi’nde yapıldı.

Programa TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli ve sektör temsilcileri de katıldı.

“12 reaktörle nükleer gücümüzü artıracağız”

Nükleer enerjinin, hem sanayi maliyetleri hem de sürdürülebilirlik açısından vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, Türkiye’nin bu alanda kararlı adımlar attığını söyledi:

“Akkuyu’daki santral bunun ilk örneği. Şimdi Sinop ve Trakya’da yeni yatırımlar planlıyoruz. 12 reaktörle 5 bin megavatı bulan küçük modüler reaktörler gündemimizde. Türkiye 2050 yılına geldiğinde 20 bin megavat nükleer güce ulaşacak. Elektrik ihtiyacımızın yüzde 15’ini nükleerden karşılayacağız. Bu, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimizin bir parçasıdır.”

“30 milyar dolarlık iletim yatırımı yolda”

Bayraktar, büyüyen enerji talebine uygun altyapının önemine değinerek elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı:

“Rüzgar ve güneşte 120 bin megavat kurulu güce ulaşacağız. Bu kadar elektriği taşıyabilmek için iletim ağımızı büyütmemiz gerekiyor. Türkiye, dünyanın 6’ncı büyük elektrik şebekesine sahip. Önümüzdeki 10 yılda 30 milyar dolarlık yatırımla iletim sistemimizi güncelleyeceğiz. Yeni otobanlara, yani yeni enerji koridorlarına ihtiyacımız var.”

“Pompaj depolamalı santrallere ihtiyaç var”

Hidroelektrik kapasitesinde rehabilitasyon sürecinin başladığını belirten Bayraktar, pompaj depolamalı santrallerin enerji güvenliği için stratejik olduğunu dile getirdi:

“Türkiye’nin birkaç bin megavatlık pompaj depolamalı santrale ihtiyacı var. Bu alanda hem devlet hem özel sektör iş birliğiyle çalışacağız. Mevcut santrallerimizi yenilerken Ar-Ge ve yerli teknolojiyi merkeze alacağız.”

Hisarcıklıoğlu: “Yenilenebilir enerji artık ana akım”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında dünya ile rekabet ettiğini belirterek, “Rüzgar, güneş ve hidro enerji artık alternatif değil, yeni ana akımın kendisidir” dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ’nün sektöre yönelik projelerinden de söz etti:

“TOBB ETÜ Hidro, 2,5 megavatlık kapasitesiyle dünyanın en büyük su türbini test merkezidir. Ayrıca Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarını geliştirdik ve bu sayede dünyada kuantum bilgisayarına sahip 14 ülkeden biri olduk. Normal bilgisayarların aylar süren işlemlerini saniyeler içinde yapabiliyor. Bu teknoloji enerji sektörüne çözüm üretmek için kullanılacak.”

Türkiye’nin enerji vizyonu

Bakan Bayraktar’ın da vurguladığı gibi, Türkiye’nin enerji yol haritası; nükleer gücün devreye alınması, yenilenebilir kaynakların payının artırılması ve elektrik altyapısının modernleştirilmesi üzerine kuruluyor.

Amaç, 2050’ye kadar enerji arz güvenliğini sağlamış, dışa bağımlılığı en aza indirmiş, tam bağımsız bir enerji sistemi kurmak.