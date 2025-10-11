Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Kütahya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Eğce, emniyet yetkilileri ve basın mensupları katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Musa Işın, sahte altın üretimi ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

“Henüz yaygınlaşmadan önlem alıyoruz” diyen Işın, İl Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalara başladıklarını belirtti:

“Son dönemde gerek dijital ortamda gerekse farklı yöntemlerle dolandırıcılık olayları ülke genelinde ciddi boyutlara ulaştı. Kütahya’da da dolandırıcılık, diğer suçlara göre daha fazla görülüyor. Özellikle sahte altın vakalarının artış eğilimi göstermesi üzerine, hem kuyumcularımızın hem vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için bu kararı aldık.”

Vali Işın, sahte altın üretimine kesinlikle izin verilmeyeceğini, ancak imitasyon ürünlerin açık şekilde “demo” veya “imitasyon” ibareleriyle satılabileceğini vurguladı.

“İnsanlar bilerek imitasyon almak istiyorlarsa elbette tercih edebilirler. Ancak altınmış gibi satılması hem vatandaşımızı zarara uğratır hem de haksız kazanca yol açar. Biz kimsenin emeğinin karşılığını kaybetmesini istemiyoruz. Herkes alnının teriyle kazansın istiyoruz.”

Türkiye geneline örnek olacak

Vali Işın, uygulamanın yalnızca Kütahya’yla sınırlı kalmamasını dileyerek, bu kararın ülke genelinde örnek bir model haline gelmesini hedeflediklerini söyledi:

“Kütahya’da başlattığımız bu uygulamanın Türkiye genelinde de karşılık bulacağına inanıyorum. Amacımız hem kuyumcu esnafını hem de vatandaşlarımızı korumaktır.”

Kütahya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Eğce de uygulamanın Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, alınan kararın imatasyon satışını yasaklamadığını, ancak satışa sunulan ürünlerin mutlaka “demo” ya da “sahtedir” ibaresiyle belirtilmesi gerektiğini söyledi.

“Ürünleri alan insanlar da bilerek alsınlar istiyoruz. Burada amaç dürüst ticareti korumaktır.”

Toplantının sonunda, sahte altınla mücadelede gösterdikleri başarı ve özverili çalışmaları nedeniyle İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve Asayiş Şube Müdürü Başkomiser Sabri Karakoç, Vali Musa Işın tarafından Başarı Belgesiyle ödüllendirildi.

Diğer iller de hazırlıkta

Kütahya’da başlatılan bu uygulamanın, kısa sürede diğer illerde de gündeme gelmesi bekleniyor. Emniyet kaynakları, benzer tedbirlerin altın ve mücevher üretiminin yoğun olduğu şehirlerde de planlandığını belirtiyor. Uygulamanın, hem tüketici güvenliğini hem de piyasa istikrarını korumada yeni bir dönemin başlangıcı olacağı değerlendiriliyor.