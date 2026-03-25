Açıklamada, UTTS’nin akaryakıt piyasasında kayıt dışılığı azaltmak ve rekabet eşitliğini sağlamak amacıyla geliştirilen bütüncül bir dijital denetim sistemi olduğu hatırlatıldı. Sistem kapsamında kullanılan yazılım ve donanımın tamamen yerli imkânlarla geliştirildiği belirtilirken, üretim, programlama ya da tedarik süreçlerinde İsrail bağlantılı herhangi bir firmanın yer almadığının altı çizildi.

Fiyat tartışmalarına da yanıt geldi

Darphane, kamuoyunda sıkça dile getirilen “100 TL’lik çipin 3.000 TL’ye satıldığı” yönündeki iddiayı da reddetti. UTTS kapsamında kullanılan taşıt tanıma biriminin (TTB) satış fiyatının 1.470 TL + montaj ve KDV olduğu ifade edildi. Ayrıca piyasada benzer özellikteki çiplerin özel sektörde yaklaşık 2.300 TL seviyesinde satıldığı bilgisi paylaşıldı.

“Güvenlik riski” iddiaları da reddedildi

Kurum, sistemde kullanılan donanımların herhangi bir güvenlik açığı oluşturduğu yönündeki iddiaların da teknik gerçeklikle örtüşmediğini belirtti. UTTS çiplerinin pasif devreler olduğu, elektrik bağlantısı, pil veya aktif elektronik bileşen içermediği ve enerji tüketmeden çalıştığı ifade edildi.

“Kamuya yük değil, katkı sağlıyor”

Açıklamanın sonunda UTTS’nin kamuya ek maliyet getirmediği, aksine vergi kayıplarının önlenmesine katkı sunduğu vurgulandı. Darphane, vatandaşlara yetkili kurumlar dışında yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.