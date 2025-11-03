Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu(TOSFED) 2025 Ulusal Yarışma Takvimi’nde yer alan ve üç gün süren Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası, Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğinde Antalya’da yapıldı. Baja şampiyonları, yarış startının verildiği Dokumapark’ta, ödüllerini Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün elinden aldı.

Antalya Offroad ve Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası, 31 Ekim Cuma günü büyük bir heyecanla başladı. Baja Şampiyonası’nın startını Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez’in kalbinden Dokumapark’tan verdi. Kepez Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışların ilk günü Varsak etabında yapıldı. İkinci gün, Festikan-Moryer Yaylası arasındaki 73 kilometrelik parkurda mücadele devam etti. Üçüncü gün ise; Yarbaşçandır etabında 49 kilometrelik zorlu bir mücadelenin ardından sona erdi. Şampiyonlar, büyük heyecanın ardından startında verildiği Dokumapark’ta düzenlenen ödül töreninde kupalarını Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün elinden aldı.

Kepez’de adrenalin

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, tüm sporcuları cesaretleri ve centilmenlikleri için kutladı. Kepez’de böyle güzel bir yarışa ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük onur duyduklarını dile getiren Başkan Kocagöz, "Burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben gurur duydum. Kepez’de bir andrenal, bir coşku. Bunun için hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu kupa elbette çok önemli; ancak ondan daha önemli iki şey var: Birincisi sizlerin cesareti, ikincisi ise centilmenliğiniz. Ne kadar güzel, 600 kilometre yol kat etmek, mücadele etmek. Sizleri kutluyorum ve her zaman yanınızda olduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz konuşmasının ardından şampiyonların kupalarını takdim etti.