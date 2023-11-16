"Suç örgütüne üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul’da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil S. sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Candan kardeşlerin verdiği ifadede, suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçlarını kabul etmediği öğrenildi.

ÇETE LİDERİNDEN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE AYRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Nihal ve Bahar Candan’a geçtiğimiz mayıs ayında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda tutuklanan çete lideri Onur Apaydın’la ilişkileri sorulduğunda Nihal Candan, Onur Apaydın’ın eski erkek arkadaşı olduğunu, kendisinden uzun süre önce ayrıldığını söyledi.

Adliyede sinir krizi geçirdi

Sosyal medya fenomenleri Bahar-Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararını öğrenen Nihal Candan sinir krizi geçirerek ağladı. Bahar Candan ise cezaevine sevk edilirken "Suçlular dışarda ünlü olduğum için cezaevine giriyorum" dedi.



“Suç örgütüne üye olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye’sine getirilmişti. Nöbetçi savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan tutuklama kararını öğrenen Nihal Candan ağlama krizine girerek “lütfen istemiyorum” diye bağırdı. Kardeşi Bahar Candan’ın ise “ne yapacağız ya” diyerek ağladığı görüldü. Bahar Candan cezaevine sevki esnasında "Asıl suçlular dışarda beni çekiyorsunuz. Ünlü olduğum için cezaevine giriyorum" dedi.