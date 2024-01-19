TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim.

Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir.

Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Olayı Hatırlayalım...

Merkez Bankası Başkanı'nın babasının bankada oda tahsis edildiği ve başkan yardımcısı gibi kararlar aldığı, ailesinin banka sosyal tesislerini kullanarak çalışanlara talimatlar verdiği şeklindeki iddialar, kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Ayrıca normalde banka çalışanlarına hizmet veren sosyal tesislerin de Erkan ailesine tahsis edildiği ileri sürülmüştü.

Tesis çalışanlarına sosyal tesislerde annesinin talimatlar yağdırdığı iddiaları gündem olmuştu.