“Babalar, hayatın her alanında birer rol modeldir”

Palandöken, açıklamasında babaların aile içindeki yeri ve çocukların gelişimindeki etkisine dikkat çekerek, “Babalar, evimizin direği, ailemizin rol modeli, çocuklarımızın hayatındaki en kıymetli rehberlerdir. Örf, adet ve ahlaki değerler gibi yaşamın temel taşları, çoğu zaman babalardan öğrenilir. Bu nedenle Babalar Günü, onların değerini bir kez daha hatırlamak için önemli bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

“Esnafın beklentisi büyük, 50 milyar TL ciro hedefleniyor”

Palandöken, özel günlerin ekonomik açıdan da can suyu niteliği taşıdığına işaret ederek, “Tıpkı Anneler Günü, Sevgililer Günü, bayramlar gibi Babalar Günü de esnafımız için büyük bir fırsat. Vatandaşların hediye alışverişleriyle piyasada hareketlilik oluşuyor. Bu yıl Babalar Günü dolayısıyla ülke genelinde en az 50 milyar TL’lik ciro bekliyoruz. Esnafımız şimdiden hazırlıklarını yaptı; hediyelik eşyalar, aksesuarlar, kişisel bakım ürünleri ve babalara özel birçok ürün satışa sunuldu” dedi.

“Evladın varlığı, babaya verilmiş en kıymetli hediyedir”

Hediyeleşmenin sembolik bir anlam taşıdığına dikkat çeken Palandöken, asıl önemli olanın evlatların ilgisi ve sevgisi olduğunu belirtti: “Babalar Günü’nde babaları sevindirecek şey, pahalı bir hediye değil; evladının kapıyı çalmasıdır. Onların yanında olduklarını hissettirmesidir. En değerli hediye, evladın toplumda saygı gören, iyi bir birey olarak yetişmesidir. Annelerimize nasıl özen gösteriyorsak, babalarımıza da aynı hassasiyeti göstermeliyiz.”

“Bu özel gün aile bağlarını güçlendiriyor”

Palandöken, Babalar Günü’nün yalnızca babaları değil, aileyi bir bütün olarak anlamlandırdığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Adı Babalar Günü olsa da annelerimiz, kardeşlerimiz, tüm aile bireyleri bu özel günün bir parçası. Ailenin birliğini ve beraberliğini pekiştiren bu tür günler, sevgi ve saygının yeniden hatırlandığı, paylaşıldığı zamanlardır. Herkesin Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, babalara duyulan sevgi ve saygının daim olmasını temenni ediyorum.”

Palandöken’in açıklaması, hem toplumun temel taşı olan aile kurumuna hem de ekonomik hareketliliğe katkı sağlayan esnaf kesimine dikkat çekerek Babalar Günü’nün çok yönlü önemine ışık tuttu.