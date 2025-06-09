Bayram öncesinde rezervasyonların yüzde 80 seviyesinde olduğu Ayvalık'ta, bayramın ikinci günü itibariyle doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bayramın üçüncü günü olmasına rağmen yoğunluğun sürdüğü turistik ilçede, bayramın hemen ardından başlayacak olan turizm sezonunda da doluluk oranının yüksek olacağı öğrenildi. Ayvalık'ta turizm sezonunun en yoğun olduğu Temmuz-Ağustos aylarında da turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 100 seviyesini yakalayacağı bildirildi.



Ayvalık Turizm Alt Yapı Geliştirme ve Hizmet Birliği Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ailelerin bayramlaşması nedeniyle hafif bir durgunluğun yaşandığını ancak bayramın ikinci ve üçüncü gününde ilçe genelindeki turistik tesislerde yüzde 100'lük doluluk oranının yakalandığını söyledi.



Bayramın dördüncü gününün ardından doluluk oranında düşüşlerin yaşanabileceğini ve bunun doğal olduğunu belirten Özgültekin, "Ancak bayramın hemen ardından başlayacak turizm sezonu çerçevesinde Haziran ayında yüzde 100'lük doluluk oranını yakaladık. Bu yıl sezondan kesinlikle umutluyuz. Temmuz-Ağustos aylarında yüzde 80'lerle başlayacak olan doluluk oranımız yüzde 100'lere yeniden ulaşacaktır" diye konuştu.

Bayram tatili nedeniyle Ayvalık Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki tek ana arter olan Atatürk Caddesi'ndeki tek yön uygulaması sayesinde araç trafiğinin bu yıl daha rahat aktığı gözlenirken, bayram yoğunluğu özellikle Cunda Adası ve Sarımsaklı Plajlarında da oluşan kalabalıklarla kendisini göstermeyi sürdürüyor.