Şüpheli hareketleri ele verdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi’nde devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilen M.A. ve E.İ. isimli şahısları sorguladı. Yapılan üst aramasında şüphelilerden uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.