İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, olayların 2021 yılında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen bir soruşturma sürecinde gerçekleştiği belirtildi. İddianamede yer alan bilgilere göre, şüpheli Cengiz Çallı'nın hakkında başka dosyalarda yakalama kararları bulunan A.D. isimli kişiyle dosyayla ilgili görüşmeler ve yazışmalar yaparak şüpheliler adına yapılacak taleplerle ilgili bilgi verip görüş soran A.D.'yi yönlendirdiği, taleplerin karara bağlanma sürecini takip ettiği belirtildi.

Yazışmalarda, A.D.'nin sorması veya yapılan yazışmalar çerçevesinde dilekçelerin hangi birime hangi taleple verileceği, reddine karar verilen taleple ilgili itiraz yoluna gidilmesi, talep dilekçelerinin dosyaya sunulup sunulmadığı, dosyada yapılan işlemlerle ilgili bilgi istenmesi, dosyada bulunduğu ifade edilen evrakların yeniden sunulması, taleplere bakacak hâkimliğin hangisi olduğunun konuşulması, taslağı gönderilen dilekçenin uygun olup olmadığı sorusuna cevap verilmesi gibi konularda Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı tarafından A.D.'ye bilgi iletildiği aktarıldı.

Dosyada, aracı olduğu belirtilen kişilerle yapılan yazışmalar ve görüşmelerde, tahliye karşılığında 300 bin dolara kadar ulaştığı değerlendirilen para trafiğine ilişkin bulgulara yer verildi.

Soruşturma kapsamında incelenen WhatsApp yazışmalarında, şüphelilerin tahliye sürecine ilişkin dilekçelerin hazırlanması, hangi mercilere sunulacağı ve süreçlerin nasıl ilerletileceği konusunda bilgi paylaşıldığı tespit edildi.

İddianamede ayrıca, söz konusu para alışverişlerinin ardından bazı şüphelilerin tahliye edildiği ve haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğu ifade edildi.



"300 bin dolar para üzerinde anlaşıyorlar"

Tanık olarak dinlenen Nurbari E., "Sonradan duyduğuma göre Z.Y. tahliyesi için A.D ile Z.Y.'nin yeğeni 300 bin dolar para üzerinde anlaşıyorlar. A.D. önden 50 bin dolar para istiyor. Bu para kendisine ödeniyor. Tahliyeden önce 250 bin dolar para istiyor. Hatta duyduğum kadarıyla tahliye için bir iki defa miktarını bilmediğim para emaneten bir kişiye teslim ediliyor. Ancak tahliye sağlanmadığı için emaneti alan kişi bu parayı Z.Y.'nin yakınlarına iade ediyor. Tahliyenin sağlanmasından sonra 250 bin dolar paranın kendisine verilmesi için benim üzerimden bu kişileri sıkıştırmaya çalışıyordu" dedi.



"150 bin dolar rüşvet kabul etti"

Tanık A.D. de ifadesinde, ''2021 yılında yapılan makaron operasyonunda az önce bahsettiğim change araç dosyasında da şüpheli olan N.E.'nin de içerisinde olduğu yanlış hatırlamıyorsam 19 kişiye operasyon yapıldı. Operasyon dosyası o dönem Bakırköy Adliyesinde savcı olarak görev yapan Cengiz Çallı'ydı. N.E. bana senin Cengiz Çallı ve R.E. ile aran iyidir, görüş dosyada bize yardımcı olsunlar dedi. Bunun üzerine ben hem R.E. ile hem de Cengiz Çallı ile görüştüm. Cengiz ve R.E. bana 150.000 dolar rüşvet karşılığında tahliye yapabileceklerini söylediler. Durumu N.E.'ye ilettim. Kendisi tahliye karşılığında 150.000 dolar rüşvet vermeyi kabul etti. Anlaşmamıza göre bu paranın 75.000 doları önce, kalan 75.000 dolar ise tahliyeden sonra verilecekti. Bu görüşmeden birkaç gün sonra Cengiz Çallı benim ikamet ettiğim evimden 75.000 doları elden aldı. Parayı aldıktan sonra bana aldığı parayı R.E.'ye teslim etmek üzere ofisine gideceğini söyledi 7 Temmuz 2021 tarihli Whatsapp mesaj kayıtlarında geçen "75.000 şu an hazır ben de R.E'ye haber vereyim" şeklindeki görüşme bu paranın Cengiz tarafından benden elden alınıp Cengiz tarafından R.E.'ye teslim edilmesi hususuna ilişkindir" ifadelerini kullandı.

A.D. ifadesinin devamında, "Bu görüşmede adı geçen kişi R.E'dir. Bu paranın tesliminden sonraki süreçte kalan 75.000 doları da elden 2 kez Cengiz Çallı'nın odasında, bir kez de dışarda yemekte Cengiz Çallı'nın elden teslim ettim. Bu paranın tamamı tahliye karşılığında Cengiz ve R.E.'nin ortaklaşa aldıkları rüşvet parasıdır'' dedi.

A.D.'nin tanık olarak beyanlarının doğruluğunun tespiti amacıyla R.E. isimli şahıs ile Cengiz Çallı'nın HTS/baz kayıtları temin edilerek yapılan çalışmada 8 Temmuz 2021 tarihinde Cengiz Çallı'nın A.D.'nin beyan ettiği gibi A.D.'nin ikametine gittiği, akabinde aynı gece R.E. ile ortak baz verdiğine dair tespitin yapıldığı, ayrıca R.E.'nin ofisinde arama işleminde biri 1 Nisan 2021 düzenleme tarihli 1.560.000 TL bono, diğeri ise 9 Temmuz 2021 düzenleme tarihli 930.000 TL bedelli borçlusu Cengiz Çallı, alacaklısı R.E. ile olan 2 adet bono ele geçirildiği ifadeleri iddianamede yer aldı.

Tanık beyanları ve teknik veriler doğrultusunda, şüpheli ile aracılar arasında "fikir ve eylem birliği" bulunduğu değerlendirmesine yer verilen iddianamede, para transferleri, baz kayıtları ve mesaj içeriklerinin bu durumu desteklediği kaydedildi.

İddianamede yer alan değerlendirmede, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet savcısı Cengiz Çallı'nın, hakkında rüşvet suçundan ayrıca kamu davası açılan A.D. ile yakın ilişki içinde hareket ettiği iddia edildi. Soruşturma dosyasına yansıyan bulgulara göre A.D.'nin savcılık makamına rahatça girip çıktığı, kısıtlılık kararı bulunan dosya içeriklerine erişerek bu bilgileri şüpheli ve yakınlarıyla paylaştığı öne sürüldü.

Soruşturma sürecinde savcı Çallı ile A.D. arasında yoğun iletişim olduğu, tahliye taleplerine ilişkin dilekçelerin nasıl verileceği konusunda yönlendirmeler yapıldığı ve akabinde şüphelilerin tahliye edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Devam eden süreçte ev hapsinin kaldırılması ve el konulan malların iadesi için de benzer şekilde para talep edildiği ve taraflar arasında bu yönde yazışmalar yapıldığı kaydedildi.

İddianamede, Çallı hakkında, "rüşvet" suçundan 5 yıl 4 aydan 18 yıla kadar, "gizlilik ihlali" sucundan ise 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.