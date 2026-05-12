25,2 milyon mobil müşteri

Vodafone Türkiye’nin mobil müşteri sayısı 2025-26 mali yıl sonu itibarıyla 25,2 milyona ulaşırken, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 31,9 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı son bir yılda 926 bin artışla 21,7 milyona çıkarken, toplam bazının %86,1’ini faturalı aboneler oluşturdu. Vodafone Türkiye, bu mali yılda yaklaşık 1,3 milyon sabit genişbant müşterisine ulaştı.

18.1 milyon dijital müşteri

Müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18.1 milyon oldu. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 345 milyona ulaştı. 2025-26 mali yılında Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yıla kıyasla %11,7 artışla 5.540 petabyte'a yükseldi. Vodafone Türkiye, dijital servislerde de önemli gelişme kaydetti. Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan tekil kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı.

Müşteri deneyiminde yapay zekâ atılımı

Vodafone’un 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen yapay zekâ tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi, aylık ortalama 7,1 milyon müşteriyle etkileşime geçti ve bir yıl içinde 262 milyon kez konuşma başlattı. TOBi üzerinden sunulan selfservis çözümlerle tarife değişikliği, ek paket satın alma, faturasız hatlar için TL yükleme gibi işlemler kapsamında toplam 2 milyon işlem ve satış gerçekleştirildi. Temel müşteri süreç ve talepleri kapsamında TOBi’ye gelen başvuruların %92’si ilk temas anında çözüme kavuşturuldu. Müşterilerin TOBi Voice platformu üzerinden hizmet alma ve işlemlerini Sesli Yanıt Sistemi aracılığıyla gerçekleştirme oranı %58’e yükseldi.

Şebekeye 100 milyar TL’yi aşkın yatırım

Nisan itibarıyla 81 ilde 922 ilçeyi aynı anda 5G teknolojisiyle buluşturan Vodafone Türkiye ekosistemiyle birlikte 15 bin kişilik doğrudan ve dolaylı çalışanının katkısıyla 5 yılı aşkın bir hazırlık dönemini başarıyla tamamladı. Son 1 yılda ülke genelinde altyapısını güçlendiren Vodafone, hazırlıklar için toplamda 3,4 milyon saat mesai harcadı. Vodafone Türkiye, son 5 yılda şebekesine spektrum bedeli hariç 100 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptı.

Sosyal projelerle milyonlarca kişinin hayatına dokundu

Özellikle kadınlar, çocuklar ve gençler için önemli sosyal projeler gerçekleştiren Vodafone Vakfı, 2007'den bu yana yaklaşık 4,5 milyon kişinin hayatına dokundu; yaklaşık 4 milyar TL'lik sosyal katkı sağladı. Kadınların dijital becerilerini geliştirerek ekonomik hayata katılımlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” projesi kapsamında 61 binden fazla kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık, Dijital Pazarlama ve Dijital Dünyaya Giriş eğitimleri verilirken, proje kapsamında 6 yılda 123 milyon TL’yi aşkın sosyal değer elde edildi ve son bir yılda yapılan her 1 TL’lik yatırım 15,73 TL’lik sosyal getiri sağladı. Diğer yandan, ortaokul ve lise öğrencilerinin yapay zekâ ile buluşturulduğu “Yapay Zekâ Yıldızları” projesinde 2 yılda 118 bin öğrenciye ulaşıldı.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 2025-26 mali yıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Bir mali yılı daha hedeflerimiz doğrultusunda önemli başarılar ve ülkemizin teknolojisine ve ekonomisine güçlü katkılarla geride bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 2025-26 mali yılında Servis gelirlerimizi geçen yıla göre organik olarak %45,2 artırarak 144,8 milyar TL’ye çıkardık. Bu büyüme, müşteri deneyiminde yaptığımız önemli iyileştirmeler ve şebekemize yaptığımız yoğun yatırımlar sonucunda geldi. Geçtiğimiz mali yılda 28,8 milyar yatırımla son 20 yılda Türkiye’ye yaptığımız yatırımın reel değeri 500 milyar TL’yi aştı. Heyecanla beklediğimiz 5G teknolojisini ülkemizde devreye almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 5G'ye geçişi, sıradan bir lansman olarak değil, global deneyimimizin ve 5 yıllık kapsamlı hazırlık sürecimizin bir sonucu olarak konumladık. 5G'yi yalnızca belirli bölgelerde değil, tüm Türkiye'de kullanıcıların hizmetine sunmayı hedefledik. Bu hedefimize de ulaştık. 1 Nisan'da 81 ilde 922 ilçede 5G sinyalini aynı anda vererek müşterilerimize 5G deneyimi yaşatmaya başladık. Ayrıca, 5G odaklı kampanyalarla müşterilerimizin bu yeni teknolojiden en iyi şekilde yararlanabilmesi için toplam 4 milyar TL’ye yakın fayda sunduk. En yeni ve en iyi teknolojileri en iyi deneyimlerle ülkemizdeki kullanıcılarla buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.”