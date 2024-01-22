Sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs’ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 20 sanığın 10’u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Olaya ilişkin davanın karar duruşması görüldü.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Seccad Yeşil SEGBİS ile hazır edilirken, diğer 6 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları salonda hazır bulundu. Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da duruşmaya katıldı. Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Ali Yasak, “Hakkımda gerçek olmayan iddialarda bulunuldu. İntikam almak için çarpıtılan iddiaların yalan olduğu anlaşılmıştır. 2 yıldır tutuklu kalmama neden olan iddianamede aleyhime bir şey yoktur. O gün Gürcistan’dan misafirlerim vardı. Bir iş için görüşüyorduk. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmeye gittiğimde üzerimde silah yoktu. İstesem kül tablası gibi başka bir şeyle de zarar verebilirdim. Ben o insanı alıp uzaklaştırdım, kendimi siper ettim ama yine de mahkemeyi inandıramadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi.

Tutuklu sanık Kadir Yasak ise, “Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım. Ben kasten öldürme olmadığına inandıramadım sizi galiba. Ben olay anında yere doğru ateş ettim. Olayın aslı bu. Az ceza alayım diye demiyorum. Olayın gerçeği bu. Kamera kayıtlarını birlikte izledik. Olay biraz da medyatik olduğu için böyle oluyor. Ben kesinlikle kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum” şeklinde savunma yaptı.

Sanıklardan Serkan Dakman, “2 senedir derdimi anlatamadım. Neden tutuklu olduğumu da bilmiyorum. Çok ağır cezaevi şartlarında kaldım. Terör suçlularıyla aynı yerde yattım. Artık tahammül sınırlarını aştı. Yardım ve yataklığı da kabul etmiyorum. Ben beraatımı talep ediyorum” dedi.

Sanıkların savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kararda, sanıklar Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’ın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Sanıklara verilen cezada herhangi bir indirim uygulanmadı. Sanık Kadir Yasak’ın müşteki Murat Bilmez’e yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 4 yıl 6 ay, ‘yağmaya teşebbüs’ suçundan 9 yıl ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan ise 2 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Mahkeme, Ali Yasak’ı da müşteki Murat Bilmez’e yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 4 yıl 6 ay, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Seccad Yeşil’i müşteki Murat Bilmez’e yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 4 yıl, ‘yağmaya teşebbüs’ suçundan da 9 yıl hapse çarptıran mahkeme, Serkan Dakman’ın ‘kasten yaralama’ suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Abdülkadir Kara’nın ise ‘kasten öldürmeye yardım etme’, ‘kasten yaralamaya yardım etme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 13 yıl 6 ay 5 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Kerem Öztürk’ü ‘yağmaya teşebbüs etmeye azmettirme’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti. Mahkeme, sanık Gökhan Karakan’ı ‘yağmaya teşebbüs etme’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis ile cezalandırarak, bu sanığın da tahliyesine karar verdi. Heyet, 7 sanığa ‘suçluyu kayırma’ suçundan 5 ay hapis cezası, 3 sanığa ise bu suçtan 3 bin TL adli para cezası vererek, diğer 3 sanığın tüm suçlardan beraatlarına karar verdi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Ali Yasak’ın avukatı Ali Abdullah İrinan, “Bugün önemli bir gündü, hukukla bağdaşmayan, hukukun ihlal edildiği bir karar çıktı. O kadar lehimize dosyada deliller mevcutken, ki müvekkilim olaydan bihaber olay yerine gitmiş, tarafları sakinleştirmeye çalışmış, elinden gelen bütün yardımı yapmasına rağmen bugün kasten öldürmekten dolayı ceza verilmiştir. Bu cezanın bozulacağına dair hiçbir şekilde şüphemiz de bulunmamaktadır. Hukuka uygun bir karar değildir. Bu nedenle bozulacağına inanıyoruz. Bu kararı kabul etmiyoruz” dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bakırköy’de bulunan bir dairenin satılması için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk’ün müşteri aradığı ve bu sırada müşteki Suphi Malgaz ile tanıştığına yer verilmişti. İkilinin satılacak daireye müşteri bulunması konusunda anlaştığı, müşteki Suphi Malgaz’ın sanık Kerem Öztürk’e 1 milyon 450 bin TL fiyat ile alıcı bir arkadaşının olduğunu söylediği iddianamede belirtilmişti. Sanık Öztürk’ün 1 milyon 500 bin TL istediğine ve ikilinin 1 milyon 480 bin TL’ye anlaştığına, müşteki Suphi Malgaz’ın anlaşma fiyatı 1 milyon 480 bin TL olmasına rağmen alıcı Ohannes Çatak’a 1 milyon 650 bin TL’ye daireyi sattığına, Ohannes Çatak’ın daireyi aldığına ve müşteki Suphi Malgaz’a 170 bin TL satış komisyonu verdiğine iddianamede değinilmişti. Satış işlemlerinin ardından sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan’ın Kapalıçarşı’ya gittiklerine, burada Ohannes Çatak’ı gördüklerine ve daireyi 1 milyon 650 bin TL’ye aldığını öğrendiğine, daire satış fiyatı ile ilgili olarak sanıklardan Kerem Öztürk’ün Suphi Malgaz’ı aradığına, Suphi Malgaz’ın fazladan aldığı 170 bin TL’yi önce inkar ettiğine, daha sonra Gökhan Karakan’ın ’bizim aradaki 170 bin liradan haberimiz yok, alıcı yanımızda ondan öğrendik, bu parayı bize ödemen gerekiyor’ dediğine iddianamede yer verilmişti. Suphi’nin “Farkı vermeyeceğim” dediği, bunun üzerine sanık Karakan’ın “10 bin dolara adam öldürüyorlar, seni de öldürtürüm” dediği” iddianamede kaydedilmişti. İddianamede Bakırköy’de 9 Aralık 2021’de bir restoranda gerçekleşen görüşmeye müşteki Suphi Malgaz’ın yanında maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun da gittiğine, maktul Mahmutyazıcıoğlu’nun müştekiye arka çıkması ve destek olması neticesinde sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil’in müştekiden almayı hedefledikleri parayı alamadıklarına, bu sebepten ötürü Mahmutyazıcıoğlu’na husumet gütmeye başladıklarına değinilmişti. İddianamede “Müşteki Suphi Malgaz’ın maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan yardım istemesi ve bu parayı maktule devretmesi üzerine sanıkların söz konusu parayı tehdit ve baskı yoluyla bu sefer maktulden tahsil etmeye çalıştıkları, parayı tahsil edemeyince söz konusu cinayet eylemini gerçekleştirdikleri değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.

İddianamede, sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’, ‘silahla kasten yaralamaya iştirak’, ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede sanıklar Burak Otçuoğlu, Fatih Okan Kodak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğurcan Bilge hakkında ise ‘tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’, ‘silahla kasten yaralamaya iştirak’ ve ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti. 2 diğer sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilirken, 9 sanık hakkında ’suçluyu kayırma’ suçundan 5’er yıla kadar, 1 diğer sanık hakkında ise ’suçluyu kayırma’ ve ’suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.