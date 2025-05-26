Avrupa ülkeleri ve Arap ülkelerinin de dahil olduğu 20 ülkeden üst düzey yetkili, İsrail'e baskı gündemiyle İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya geldi. İspanya'nın inisiyatifiyle oluşturulan "Madrid Grubu" toplantısına aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve Portekiz'in de yer aldığı Avrupa ülkeleri ve Arap ülkelerinin yanı sıra Arap Birliği ile Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri de katıldı. Ülkelerin dışişleri bakanları ve dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde temsil edildiği toplantıya, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz katıldı.



İspanya'dan AB'ye İsrail'e silah ambargosu çağrısı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, toplantının başında yaptığı konuşmada AB'yi İsrail'e silah ambargosu uygulamaya davet etti. İsrail'in masum Filistinlilere yönelik devam eden katliamlarına sessiz kalmanın suç ortaklığı anlamına geldiğini savunan Albares, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınması ve İsrail'e yönelik silah kısıtlamalarının daha katı bir şekilde uygulanması çağrısında bulundu. İspanya'nın hiçbir seçeneği göz ardı etmediğini ve bunlara İsrailli politikacılara yönelik özel yaptırımlar uygulanmasının da dahil olduğunu ifade eden Albares, İsrail'e tanınan tüm hakların Filistin devletine de tanınması gerektiğine dikkat çekti. İleriye yönelik tek yolun iki devletli çözümün uygulanması olduğunu vurgulayan Albares, bu çözümün İsrail'in aleyhine olmadığını ve İsrail'in güvenliğini sağlayacağını da ifade etti. İsrail'in eylemlerinin Gazze'yi büyük bir mezarlığa çevirdiğini söyleyen Albares, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri İsrail'in Gazze'ye yardım girişine karşı uyguladığı ablukaya karşı seslerini yükseltmeye davet etti. Albares, Madrid Grubu toplantısının önceliklerini Gazze'deki İsrail şiddetini acilen sona erdirme, insani yardıma şartsız ve engelsiz erişim ve iki devletli çözüm için yeni bir ivme oluşturulması olarak tanımladı.