Ülkelerden Gelen Açıklamalar:

İngiltere : İçişleri Bakanlığı, Şam'ın muhaliflerce ele geçirilmesi sonrası, Suriyelilerin iltica başvurularını durdurma kararı aldı.

: İçişleri Bakanlığı, Şam'ın muhaliflerce ele geçirilmesi sonrası, Suriyelilerin iltica başvurularını durdurma kararı aldı. Finlandiya : Göç Hizmetleri, başvuruları kabul etmeye devam edeceklerini ancak karar alma süreçlerini askıya aldıklarını açıkladı.

: Göç Hizmetleri, başvuruları kabul etmeye devam edeceklerini ancak karar alma süreçlerini askıya aldıklarını açıkladı. İsveç ve Danimarka : İki ülke, Suriyeli başvuruların değerlendirilmesinin mevcut şartlarda mümkün olmadığını belirtti.

: İki ülke, Suriyeli başvuruların değerlendirilmesinin mevcut şartlarda mümkün olmadığını belirtti. Norveç : Göçmenlik Müdürlüğü, Suriye'deki belirsizliği gerekçe göstererek iltica başvurularını geçici olarak dondurdu.

: Göçmenlik Müdürlüğü, Suriye'deki belirsizliği gerekçe göstererek iltica başvurularını geçici olarak dondurdu. Hollanda : Göç Bakanı, Suriye'deki son gelişmeler ışığında başvuruların askıya alındığını duyurdu.

: Göç Bakanı, Suriye'deki son gelişmeler ışığında başvuruların askıya alındığını duyurdu. Fransa: İltica başvurularını askıya alma sürecine hazırlık yapıldığı açıklandı.

Avusturya'nın Sert Yaklaşımı:

Avusturya, diğer ülkelerden farklı olarak, yalnızca başvuruları durdurmakla kalmayıp, ülkedeki yaklaşık 100 bin Suriyeli göçmeni sınır dışı etmeyi planladığını belirtti. İçişleri Bakanı Gerhard Karner, düzenli geri dönüş ve sınır dışı programı hazırlığı için talimat verdiğini duyurdu.

Genel Durumun Değerlendirilmesi:

Bu gelişmeler, Suriye’deki Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkede oluşan belirsizlik ve güvenlik durumunun yeniden değerlendirilmesiyle ilişkilendiriliyor. Birçok ülke, Suriyelilerin koruma ihtiyaçlarının değiştiği görüşünde. Ancak bu kararlar, insan hakları ve mülteci koruma hukukuyla ilgili eleştirileri de beraberinde getirebilir.

Bu politikaların uygulanması ve sonuçlarının, önümüzdeki dönemde Avrupa'daki mülteci politikalarını daha da derinden etkilemesi bekleniyor.