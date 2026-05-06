Uzun yıllardır sarı-lacivertli kulübün bir parçası olduğunu vurgulayan Safi, yaptığı açıklamada bu kararı büyük bir sorumluluk bilinciyle aldığını ifade etti. Çocukluk yıllarından bu yana Fenerbahçe’ye gönül verdiğini belirten Safi, kongre üyeliği sürecinde edindiği deneyimle kulübe hizmet etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Adaylık açıklamasında “şartsız ve koşulsuz” ifadelerini özellikle vurgulayan Safi, Fenerbahçe’nin yalnızca bir spor kulübü değil, milyonları bir araya getiren güçlü bir değer olduğunun altını çizdi. Tüm camiayı kapsayan bir yönetim anlayışıyla yola çıktığını belirten Safi, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Hedeflerine de değinen Safi, göreve gelmeleri halinde ilk sezondan itibaren sportif başarıyı öncelik haline getireceklerini ifade etti. Şampiyonluk vurgusu yapan başkan adayı, Fenerbahçe’yi daha güçlü ve daha mutlu bir geleceğe taşımak için camianın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Öte yandan, seçim sürecinde farklı isimlerin de gündeme gelmesiyle birlikte Fenerbahçe’de başkanlık yarışı şimdiden hareketlenmiş durumda. Haziran ayında yapılacak kongrenin, kulübün geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olması bekleniyor.