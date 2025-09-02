Maç başlamadan önce çalınan İsrail milli marşı Hatikvah, tribünlerdeki binlerce taraftar tarafından ıslık ve yuhalamalarla protesto edildi. Karşılaşma sırasında da birçok seyirci Filistin bayrakları açarak, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını eleştiren sloganlar attı.

AP Milletvekilinden Destek

Polonyalı taraftarların tepkisine siyasetten de destek geldi. Avrupa Parlamentosu üyesi Robert Biedroń, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Polonyalılar Gazze’deki cehenneme kayıtsız değil” ifadeleriyle protestoculara destek verdi.

Salon Dışında da İsrail Karşıtı Gösteriler

Spodek Spor Salonu’nun dışında ise hem sağ görüşlü hem de sol görüşlü grupların katıldığı iki ayrı gösteri düzenlendi. Göstericiler, İsrail’i “Gazze’de soykırıma son vermeye” çağırırken, uluslararası topluma da İsrail’in diplomatik ve ekonomik olarak izole edilmesi çağrısında bulundu.

Eylemcilerin taşıdığı pankartlarda “Gerçek terörist İsrail devletidir”, “Filistin’e özgürlük” ve “Bir zamanlar Almanlar, şimdi Yahudiler. Dünya işledikleri suçları görüyor” ifadeleri dikkat çekti. Protestolar güvenlik güçlerinin kontrolünde olaysız sona erdi.

Sonuç: Polonya Galip

Sahadaki mücadeleyi ise Polonya Milli Takımı kazandı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma, ev sahibi ekibin 66-64’lük üstünlüğüyle tamamlandı.