Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Tarım ve Orman Bakanlarının da yer aldığı toplantıda konuşan Baran, özellikle KOBİ’lere yönelik planlanan yeni destek paketinin önemine dikkat çekti.

“KOBİ’ler desteklendikçe Türkiye güçlenir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla açıklanacak yeni destek paketine ilişkin mesajlarını değerlendiren Baran, “Bu destek, ülkemiz için üretim yapan her KOBİ’nin elini güçlendirecek. KOBİ’lerimize sağlanacak finansman, daha fazla üretim, ticaret, ihracat ve istihdam anlamına gelir. İş dünyası olarak bu tür adımlardan büyük motivasyon kazanıyoruz” dedi.

Finansmana erişim ve faiz seviyeleri yatırım için kritik

Yatırım ortamının sürdürülebilirliği için uygun finansman koşullarının önemini vurgulayan Baran, özellikle sermaye yapısı zayıf olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin düşük faizli krediye erişiminin hayati olduğunu belirtti. “Faiz oranları, yatırım kararlarını doğrudan etkiliyor. Reel sektörün büyümesi için uygun finansman şartları oluşturulmalı” diye konuştu.

“Türkiye ekonomisi zorluklara rağmen yoluna devam ediyor”

Son yıllarda birçok iç ve dış şokla karşı karşıya kalan Türkiye ekonomisinin güçlü yapısıyla büyümesini sürdürdüğünü belirten Baran, bu başarıda hükümetin istikrarlı politikalarının ve reel sektörün esnek yapısının etkili olduğunu ifade etti. “Enflasyonla mücadele süreci uzasa da, iş dünyamız bu süreci birlik ve kararlılıkla aşacak kapasitededir. Hedefimiz; üretimden, istihdamdan ve ihracattan vazgeçmeden büyümeye devam etmektir” dedi.

Reel sektörün çözüm bekleyen başlıca sorunları

ATO Başkanı Gürsel Baran, Şura’da üyelerden gelen talep ve önerileri de dile getirdi. Öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

Avrupa’ya ihracat ve fuar katılımı için gerekli vizelerde yaşanan sorunların kamu desteğiyle çözülmesi

Bankaların uyguladığı yüksek faiz oranları ve finansmana erişim güçlüğü Golden Global Yatırım Bankası 2025 İlk Çeyrekte 17,2 Milyar TL Aktife Ulaştı

Ticari kredi kartlarına yönelik işlem kısıtlarının kaldırılması

Vergide sadeleşme ve tek oranlı KDV sistemine geçiş

Nitelikli işgücü eksikliği ve mesleki eğitimin teşvik edilmesi

Konkordato sisteminin yeniden düzenlenmesi

İşçi-işveren davalarında dava açma süresinin 1 yıl ile sınırlandırılması

Perakende Yasası çıkarılarak zincir marketlerle küçük işletmeler arasındaki rekabetin dengelenmesi

Esnaf ve tacir ayrımının kamu desteklerinden kaldırılması

KDV iadeleri ve kamu alacaklarının zamanında ödenmesi

“İstişare kültürü güç veriyor”

Baran, hükümetin iş dünyasıyla yürüttüğü istişare sürecine de teşekkür ederek, “İş dünyasıyla birlikte şekillenen uygulamalar bizlere hem güven hem moral veriyor. Ekonomik istikrar için iş dünyasıyla omuz omuza yürütülen bu süreç büyük önem taşıyor” dedi.