ATO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Serdar Çankaya, Komite Başkan Yardımcısı Evrim Çiftçi, Komite Üyeleri Bülent Yük, Hüseyin Bayraktar, Emin Haktanıyan, Mustafa Erkaya ve Zafer Kartal, ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti.

ATO Başkanı Baran, SEDDK'nın iki sigorta şirketine el koymasının ardından 120 bin poliçenin tamamının iptal edildiğini belirterek, “Kestikleri poliçe primlerini alamadığı gibi poliçe düzenledikleri vatandaşların soruları ve tepkilerine maruz kalan sigorta acenteleri mağduriyet yaşadı” diye konuştu.



Baran, sigortalıların ve acentelerin sorunlarının çözümü konusunda SEDDK’ya çağrıda bulundu

SEDDK tarafından Gri Sigorta ve Mellce Sigorta’ya 28 Kasım tarihinde el konulduğu hatırlatan Baran, “SEDDK Başkanı, yaptığı açıklamada, her iki şirketin de varlıklarının yükümlülüklerini karşılayamayacak duruma geldiğini belirtti. Görünen o ki, daha fazla sigortalının mağdur olmaması, sektörün itibarının zedelenmemesi için iki şirkete el koyma işlemi kaçınılmaz hale gelmiştir ve atılan bu adım yerindedir. Bundan sonra sürecin sağlıklı işlemesi için, sigortalılar ve acentelerin zarar görmesinin engellenmesi gerekir” ifadelerini kullandı. Her iki sigorta şirketinden yaptırılmış 120 bin poliçe bulunduğunu kaydeden Baran, şöyle konuştu:

“120 bin poliçeyi yaptıran müşteriler ve bu iki sigorta şirketinden poliçe yapan sayıları bin 500’ü bulan sigorta acenteleri iptal edilen poliçelerin iadelerinin nasıl yapılacağını, hak edilen komisyonları nasıl tahsil edeceklerini, iade komisyonlarından dolayı karşılaşacakları prosedürü merak ediyor.”

İade edilecek primlerin yarısı için indirim kuponu tanınacağını da vurgulayan Baran, yeniden sigorta yaptırmayacak olan müşterilerin bu konuları nasıl değerlendireceği konusunun açığa kavuşmadığını söyledi. Baran, sigorta acentelerinin, indirim kuponlarının şirketler tarafından uygulanmadığına dair şikâyetleri aktardıklarını da vurgulayarak, “İptal edilen poliçelerin iadelerin tamamı yapılarak sigortalıların kaygıları ortadan kaldırılmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Şirketlere el konulduğu süreçte aracı hasar gören ve tamirhaneye çekilen 8 binin üzerinde sigortalı bulunduğunu dile getiren Baran, sigortalılar ve acentelerle birlikte otomobil bakım onarım servislerinin de mağdur olduğunu belirtti. Baran, acentelerin yeni poliçe düzenlemek isteyen sigortalıya hasarsızlık indirimi uygulayamadığını, bu nedenle yüksek fiyatların konuşulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Acenteler de sigortalılar da zor durumda. Sigorta şirketlerine el koyma sürecinin doğru yönetilmesi, sektörde güven ortamının devamı açısından önem taşıyor. SEDDK hem sigortalıların hem de sigorta acentelerinin soru işaretlerini cevaplayan bir açıklama yaparak, mağduriyetleri önleyen ve gideren bir yaklaşım sergilemelidir.”