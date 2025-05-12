Baran, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihinde yaklaşık 50 yıl boyunca terörle mücadeleye büyük kaynaklar ayırmak zorunda kaldığını hatırlatarak, "Artık bir devrin sonuna geliyoruz. Bu gelişme, sadece güvenlik açısından değil, ekonomik ve sosyal anlamda da büyük bir fırsat doğuruyor" dedi.

PKK’nın silah bırakmasının, uzun yıllardır Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasını olumsuz etkileyen bir yükün hafiflemesi anlamına geldiğini dile getiren Baran, şöyle devam etti:

“Ülke kaynaklarımızın önemli bir kısmı yıllardır terörle mücadeleye ayrıldı. Bu süreç sadece insan kayıplarına yol açmakla kalmadı, aynı zamanda üretimden yatırıma, ihracattan turizme kadar birçok alanda ülkemizin potansiyelini sekteye uğrattı. Terörün sona ermesiyle birlikte artık bu kaynakları üretime, eğitime, teknolojik gelişmeye ve sürdürülebilir kalkınmaya yönlendirme zamanı gelmiştir.”

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güvenliğin sağlanmasının ekonomik hareketliliği artıracağını belirten Baran, bölge halkının refahının artacağını ve Türkiye'nin dört bir yanında girişimciliğin daha da gelişeceğini ifade etti.

Baran açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sürece verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

“Bugün geldiğimiz noktayı, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna can veren aziz şehitlerimize borçluyuz. Onların fedakârlığı sayesinde gelecek nesillerimiz daha güvenli, huzurlu ve müreffeh bir Türkiye’de yaşayacak. Bu tarihi sürecin barış ve istikrarla taçlanması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Baran, Türkiye’nin ikinci yüzyılında bölgesel ve küresel düzeyde güçlü bir aktör olma hedefini, güven ortamı ve sürdürülebilir kalkınma politikalarıyla pekiştireceğini de sözlerine ekledi.