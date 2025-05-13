Yaklaşık yarım asırdır bölgede yaşanan terör olaylarının çözüm yoluna girmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Öter, “47 yıldır beklediğimiz bu haberle umutlandık. 30 yıldır adım atamadığımız köylerimize, yaylalarımıza artık gönül rahatlığıyla gidebileceğiz. Bu bizim için tarif edilemez bir huzur demek” dedi.

“Barış demek huzur, kardeşlik demek birbirini kabul etmektir”

Sürece katkı sunan isimlere teşekkür eden Cemil Öter, “Bu süreci başlatan ve inşallah başarıyla sonuçlandıracak olan Cumhurbaşkanımıza, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve emeği geçen tüm devlet yetkililerine teşekkür ediyorum. Ayrıca, geçmişte barış sürecine önemli katkılarda bulunan ve aramızdan ayrılan Sırrı Süreyya Önder’i rahmetle anıyorum. Onun da bizde büyük bir emeği var, hakkını teslim etmek gerek” diye konuştu.

“Metropollerde kalanlar artık köylerine dönebilecek”

Terör nedeniyle uzun yıllardır köylerinden uzak kalan vatandaşların artık memleketlerine dönmeye başlayacağını belirten Öter, “Yıllarca çatışmalarda hayatını kaybeden hep bizim evlatlarımızdı. Artık bu acılara son verilmesi, bizler için büyük bir umut. Şehirlerde yaşayan insanlar yeniden köylerine dönecek, yaylalarda hayvancılık ve tarım canlanacak. En önemlisi de bölgemize kalıcı huzur gelecek” ifadelerini kullandı.

Cemil Öter, açıklamasını “Bu tarihi sürecin mimarlarından Allah razı olsun. Barışın kalıcı olması en büyük temennimizdir” diyerek tamamladı.