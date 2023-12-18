Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam ne olacak? İşte ayrıntılar...

Asgari ücrette ikinci toplantı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısı bugün gerçekleşecek. İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 13:30'da bir araya gelecek.

Asgari ücrete zam ne kadar olacak?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:



Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret halen ne 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor. Zam oranının aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret , 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yineledi.

Bakan Işıkhan şunları kaydetti: "2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir."

TÜRK-İŞ'in asgari ücret teklifi ne olacak?

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ilk toplantıda açıklama yaptı. Ağar şunları söyledi:

"Çalışanların kendisine ve ailesine, insanlık haysiyetine uygun bir yaşam sağlaması gereken ücrettir. Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bir anayasal hükümdür. Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir."