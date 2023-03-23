Ziya Bandırmalıoğlu’nun öldüğü silahlı çatışmada, 4’ü tutuklu 8 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Kadıköy’de ünlü bir restoranda, Susurluk davası sanıklarından eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve Emekli Polis Şahin Aslan’ın hayatını kaybettiği çatışmada 4’ü tutuklu biri firari 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Mehmet Çakır savunmasında, “Yaşamak için ve kendimizi savunmak için bu eylemi gerçekleştirdik” dedi.

Kadıköy Kalamış’ta faaliyet gösteren ünlü bir restoranda 21 Aralık 2021 tarihinde çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası sanıklarından eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve Emekli Polis Şahin Aslan hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. 4’ü tutuklu biri firari 8 sanığın yargılanmasına başlandı. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Fuat Çakır, Ayhan Çakır, Mehmet Çakır ve başka suçtan tutuklu olan Caner Koç Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mütalaada, Mehmet Çakır hakkında "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezası ile "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma” ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Fuat Çakır ve Ayhan Çakır’ın "kasten öldürme" suçunu haksız tahrik altında işledikleri belirtilen mütalaada, sanıkların 24’er yıldan 36’şar yıla kadar cezalandırılması istenirken, tutuklu sanık Fuat Çakır’ın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 6 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada Ayhan Çakır’ın ise, "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma” ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapsi istendi.

Diğer sanıklar İbrahim Baltacı, Mehmet Öksüz, Mert Muhammed Beyoğlu ve Caner Koç’un "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma ve yardım etme" suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar değişen sürelerde cezalandırılmaları mütalaada talep edildi.

Duruşmada söz alan Ayhan Çakır, “Ben olay nedeniyle yaralandım ve sakatlandım. Kendi canımızı kurtarmak için hareket ettik. Uzunca bir süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim” dedi.

“Canımızı kurtarmak için kendimizi savunduk”

Sanık Fuat Çakır ise, “Olay yerinde 59 mermi patlamıştır. Biz sanıklar olarak bu mermilerle yaralandık. Bizim oradan kurtulmamız bir istisnadır. Canımızı kurtarmak için kendimizi savunduk. Ben eğer o gün alacak tahsilatı yapacak olsaydım kendi ofisimde yapardım. Bu olayda kendi canımızı korumak dışında bir şansımız yoktu” dedi.

Sanık Mehmet Çakır, “Olay günü abim olan Fuat Çakır ile yemek yiyorduk. Maktullerin tehditvari konuşmaları oldu. Yaşamak için ve kendimizi savunmak için bu eylemi gerçekleştirdik. Ben bu olayda bir kez bile maktulleri öldürmeyi aklımdan geçirmedim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, tarafların mütalaa ve esasa yönelik beyanlarını hazırlamaları için duruşmayı 22 Mayıs’a erteledi.