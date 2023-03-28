Zincir markete ait tır bariyerleri aşıp devrildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde zincir markete ait tırın bariyerleri aşarak sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya istikametine gitmekte olan Murat Güney’in kullandığı 34 JC 0852 plakalı BİM markete ait tır, çelik bariyerlerin üzerine çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ve kurtarma, Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı ekipler sevk edilirken, kazada kimsenin burnunun bile kanamadığı belirlendi.