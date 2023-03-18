Zehra Bayır cinayeti dosyası Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi

Muğla’nın Milas ilçesi Selimiye Mahallesinde 24 Temmuz 2022’de çalıştığı işletmede öldürülen ve cesedi işletmenin bahçesindeki suni gölete atılan 18 yaşındaki Zehra Bayır cinayetinin fezleke dosyası kamu davası açılması için Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kardeşinin tedavi parasını kazanmak için Konya’dan Muğla’nın Milas ilçesine gelen ve bir eğlence mekanında şarkı söyleyen Zehra Bayır, 24 Temmuz’da çalıştığı eğlence mekanı sahibi ile para meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından başına sert bir cisimle vurularak öldürülmesinin ardından cesedi işletmenin bahçesindeki yapay gölete atıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 18 yaşındaki Zehra Bayır’ın ölü bulunmasının ardından gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde üç kişi tutuklandı, üç kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zehra Bayır’ın ölümü ile ilgili olarak İlimder İlter, Ömer İlter ve Ünal Karakülah ‘Kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ iddiası ile çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatice Koç, Taner Kırgözlü ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, Ahmet Gedük isimli şüpheli ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçuna yardım etme’ iddiası ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zehra Bayır’ın öldürülmesi ile ilgili hazırlanan fezleke Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Fezlekede Zehra Bayır’ın 24 Temmuz tarihinde gece saat 03.43 ila 15.45 saatleri arasında öldüğü, şüphelilerin kullanımlarında olduğu değerlendirilen araçlara ait plaka tanıma sistemi (PTS) ve şüphelilerin olay saatinde bulundukları yeri gösteren baz bilgilerini de gösteren HTS kayıtlarının mevcut olduğu ve dosyaya işlendi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke şüpheliler hakkında yargılama yapmaya yetkili Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılması gerektiği kanaati ile gönderildi.