Yük treninin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun’da yük treninin çarptığı yaşlı adam, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde Atatürk Bulvarı yanındaki tren raylarında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdede mevkiinden raylara girdiği iddia edilen Ahmet Köseoğlu’na (79), makinist F.G. idaresindeki TCDD’ye ait boş yük treni çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.