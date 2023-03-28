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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
İZMİR’İN BERGAMA İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ARACIN ÇARPTIĞI 85 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 28.03.2023, 20:00
İzmir’in Bergama ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı 85 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Kaza, Bergama ilçesi Bozköy Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşına geçmeye çalışan Muzaffer Akçay’a (85), İzmir’den Çanakkale istikametine giden araç çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 85 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.