Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı

İstanbul Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı. 20 Şubat'ta saat 02.10 sıralarında ağacın tepesinde yakalanan kişi DEAŞ'lı terörist çıktı.

DEAŞ'lı olduğu belirlenen teröristin üzerinden DEAŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı. Türk vatandaşı Muhammed Yahya E. salı günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada teröristin ağaça çıkıp taburu gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Teröristin bir süre tabur çevresinde dolaştıktan sonra ağaca çıktığı görülüyor.