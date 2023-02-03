Yangında hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna getirildi

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan ev yangınında hayatını kaybeden 96 yaşındaki Kadir Yıldız’ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Kozan Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Adana’nın Kozan ilçesi Marangeçili Mahallesi’nde bugün akşam saatlerinde çıkan ev yangınında yanarak feci şekilde hayatını kaybeden 96 yaşındaki Kadir Yıldız’ın cansız bedeni Kozan Belediyesi cenaze aracı ile Kozan Devlet Hastanesi morguna getirildi. Jandarma ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte getirilen cenaze Adana Adli Tıp Kurumuna götürülmek üzere devlet hastanesi morguna getirilirken Kozan cumhuriyet savcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.