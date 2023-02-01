Yangına müdahale eden itfaiye aracı devrildi, 1 itfaiye eri yaralandı

Nevşehir Merkeze bağlı Boğaz Köyü’nde çıkan yangına müdahale eden Nevşehir Belediyesine ait itfaiye aracı yangına müdahale ettiği sırada devrildi.

Boğaz Köyü’nde kalorifer bacasından çıkan kıvılcımlar bir evin çatısına sıçradı. Ev sahibi kendi imkânlarıyla yangını söndüremeyince Nevşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye aracı bir anda evin bahçesine yan yattı. İtfaiye aracının sepetinde bulunan itfaiye eri Raşit Kale yaralandı. Yaralanan itfaiye eri ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangına Nevşehir Belediyesine ait başka itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Olayı anlatan ev sahibi Tuncer Taşdemir “Yangına kendimiz müdahale ettik. Ama söndüremedik. Bacadan çıkan kıvılcımlar çatıya sıçramış. O da çatıyı tamamen yakmış” şeklinde konuştu.

Ev sahibinin eşi de “Kalorifer bacasının yanı tahtaydı. Kalorifer borusundan ısındığından tahtalar tutuşmuş. Yangına müdahale eden itfaiye aracı da tarlanın yumuşak olduğundan devrildi. 1 kişi yaralandı” şeklinde konuştu.