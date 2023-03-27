Van’da 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 78 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20-26 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6 kilo 400 gram esrar, 2 kilo 350 gram metamfatemin, 46 kilo 500 gram eroin, 15 kilo 900 gram skunk, 7 kilo 120 gram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi.