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Uyuşturucu köpeği “Sakıt” suçlulara göz açtırmıyor

Artvin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 2 yaşındaki uyuşturucu madde arama köpeği “Sakıt” keskin koku alma yeteneği ve aldığı eğitimle uyuşturucuyla mücadelede ekiplere büyük katkı sunuyor.

Asayiş 06.11.2020, 15:03
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Uyuşturucu köpeği “Sakıt” suçlulara göz açtırmıyor

Uyuşturucuyla mücadelede jandarmanın en büyük destekçisi olan Artvin İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki özel eğitimli köpekSakıt” doğuştan var olan keskin koku alma yetenekleri ve aldıkları eğitim sayesinde suçlulara ve kaçakçılara göz açtırmıyor. Sakıt, görevi süresince şimdiye kadar çok sayıda uyuşturucunun ele geçirilmesinde önemli rol oynadı.


Artvin İl Jandarma Komutanlığı emrinde 2020 yılının 10 aylık döneminde toplam 122 göreve çıkartılan “Sakıt” 9 farklı olaya müdahale ederek, 49 kilogram kubar esrar, 1.600 kök kenevir bitkisi ve 19 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

#Artvin #Uyuşturucu #köpek #SAKIT
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