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İstanbul Üsküdar ilçesi, Kısıklı mahallesinde inşaat halinde olan bir binanın duvarı çöktü. Çökme sonrasında yan bina tahliye edildi.
Üsküdar’da inşaat alanında çökme: 3 bina tahliye edildi
Üsküdar’da inşaat çalışma alanında çökme meydana geldi. Çökme sonrası bölgedeki 3 bina tahliye edildi.
Asayiş 05.07.2022, 04:41
Üsküdar’da inşaat çalışma alanında çökme meydana geldi. Çökme sonrası bölgedeki 3 bina tahliye edildi.
Çökme, Üsküdar Kısıklı Hacı Arif Bey sokak ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanının Hacı Arif Bey sokak kısmında yol göçtü. Göçme sonrası 3 bina tahliye edildi. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde çalışma işlemleri sürüyor.
3 binada oturan vatandaşlar tahliye edildi
İnşaat alanında oluşan çökme sonrası polis ekipleri, çökme olan alandaki 3 binada yaşayan vatandaşları tahliye etti. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.