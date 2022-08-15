banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Hava ulaşımına yağmur engeli
Hava ulaşımına yağmur engeli
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı

Üsküdar’da İETT otobüsünü sel bastı, yolcular panikle kaçıştı

İstanbul’da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Üsküdar’da etkili olan yağış sonrası içi yolcu olan İETT otobüsünü sel bastı. O anlarda panikle kaçışan yolcular cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 15.08.2022, 12:33
Üsküdar’da İETT otobüsünü sel bastı, yolcular panikle kaçıştı

İstanbul’da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Üsküdar’da etkili olan yağış sonrası içi yolcu olan İETT otobüsünü sel bastı. O anlarda panikle kaçışan yolcular cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Üsküdar’da etkili olan yağış sonrası içi yolcu dolu olan İETT otobüsünü biranda sel bastı. O sırada yolcular panikle kaçışırken O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, İETT otobüsünü sel basınca yolcuların panikle kaçıştığı görülüyor.

Yorumlar (0)
18°
hafif yağmur