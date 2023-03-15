Ümraniye’de otomobilin çarptığı araç evin bahçesine daldı: 3 yaralı

Ümraniye’de süratli olduğu iddia edilen bir otomobil dört yol ağzında başka bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil yol kenarında bulunan evin bahçe duvarını yıkarak bahçeye daldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Ümraniye Esenşehir Mahallesi Muradiye Sokak ile Uçar Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Muradiye Sokak üzerinde süratli şekilde seyir halinde olan 34 PS 7917 plakalı Volkswagen marka otomobil, Uçar Sokak üzerinde ilerleyen 34 EP 6885 plakalı Fiat Marka otomobile yandan vurdu. Kazanın şiddetliyle Fiat marka otomobil, sokak üzerinde bulunan bir evin bahçe duvarını yıkarak bahçeye girdi. Kazada Fiat marka araç içerisinde bulunan 3 kişi sıkışarak yaralandı. Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan vatandaşları araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Bahçesinin duvarı yıkılan Neziha Uçar ise sinir krizi geçirerek, bu tür kazaların burada sürekli yaşandığını ve kimsesinin olmadığını, kaza sırasında evde olsaydı fenalaşabileceğini belirtti.

“Bahçemin duvarı var yoksa evim yıkılırdı”

Ev sahibi yaşlı kadın Neziha Uçar, “Her zaman burada kaza oluyor, sinirimden konuşamıyorum. Ben evde olsaydım kahvaltı yapsaydım, bayılıp düşseydim kim bakardı bana? Allah’tan başka kimsem yok, kaza anında oğlumdaydım. Burada her zaman kaza oluyor. Bu iki araba birden bu eve nasıl girdi? İyi ki bahçemin duvarı var yoksa evimi yıkardı. Kimsem yok benim.” dedi.

“Vuran araç bayağı hızlı geliyordu”

Mustafa Uyan, “Siyah araç bayağı bir hızlı geliyordu, diğer araca yandan çarptı. Aracı duvara fırlattı. Aşırı süratliydi. Araçta 3 kişiydiler, vuran araçta da 1 kişi vardı. Yardım etmeye çalıştık ama kapıyı açamadık. Amca bilincini kaybetmişti. İtfaiyeyi aradık, geldiklerinde hemen müdahale ettiler” şeklinde konuştu.