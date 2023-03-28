Tuzla’da 1 kişinin öldüğü mide botoksuna ilişkin 2 doktor yeniden serbest

Tuzla’da mide botoksu ameliyatı olduktan sonra bir kişi hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan 2 doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tuzla’da Özel Gisbir Hastanesi’nde mide botoksu ameliyatı olan bazı hastalarda çeşitli rahatsızlıklar belirmesi üzerine inceleme başlatılmıştı. Hastaların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde hastanenin yetkilisi doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve firma sahibi C.T.’yi gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. 25 Şubat tarihinde mide botoksu yaptıran 46 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Aylar Korhanova’nın 23 Mart’taki ölümünün ardından doktorlar C.C.E. ve Ş.Ş. tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen 2 doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.