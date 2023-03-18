Trump: "Salı günü tutuklanacağım. Protesto edin, ülkemizi geri alın"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Manhattan Bölge Savcısı’nın soruşturmasına ilişkin, "Eski ABD Başkanı gelecek hafta Salı günü tutuklanacak. Protesto edin, ülkemizi geri alın!" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Manhattan Bölge Savcısı’nın kendisini salı günü tutuklayacağını söyleyerek, destekçilerine protesto çağrısında bulundu. Trump, Truth hesabından yaptığı paylaşımda, “Şimdi, yolsuz, son derece siyasi, suçları için yeni rekorlar kırmaya çalışan ve başındaki kişinin George Soros tarafından finanse edildiği Manhattan Bölgesi Başsavcılık Ofisinden yapılan yasa dışı sızıntılar gösteriyor ki herhangi bir suç kanıtlanamayınca, eski ve tamamen çürütülmüş (birçok diğer savcının da çürüttüğü) masallar üzerinden, açık ara önde Cumhuriyetçi başkan adayı ve eski ABD Başkanı gelecek hafta Salı günü tutuklanacak. Protesto edin, ülkemizi geri alın!” ifadelerini kullandı.

Porno film oyuncusu Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını, ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunmuştu.

Trump, Daniels’ın iddialarını yalanlarken, kendisine 2016’daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, Daniels’a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.