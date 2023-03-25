Traktörün şaftına elbisesini kaptıran kişi yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde traktörle arazide ilaçlama yapan bir kişi, elbisesini traktörden ilaçlama makinesine bağlanan şafta kaptırınca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu merkeze bağlı Balçasar mevkiinde bulunan ekili arazilerinde ilaçlama yapan N.Ü. (76), çeşmeden traktöre bağlı ilaçlama makinesine su doldurduğu sırada elbisesini kuyruk miline bağlı şafta kaptırdı. N.Ü. üzerindeki elbisenin bir anda şafta dolanması sonucu yaralandı. Yaşadığı kazanın ardından bir arkadaşını arayan N.Ü. yardım istedi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı N.Ü. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaburgalarında kırıklar olduğu öğrenilen yaralı Konya’ya sevk edildi.