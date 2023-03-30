Tırdan sentetik hap fışkırdı: 11 bin 46 adet ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından tıra düzenlenen operasyonda koltukların altına zulalanmış 11 bin 46 adet sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin tır ile şehre uyuşturucu hap getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tırı durduran ekipler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada, koltukların altına zulalanmış 11 bin 46 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan tırın sürücüsü emniyete götürüldü.