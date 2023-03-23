Terör mağduru ailelerin direnişi Ramazan ayının ilk gününde de devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Aileler, Ramazan ayının ilk günü direnişine devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 297 gündür kararlılıkla sürüyor. Evlat hasreti çeken aileler Ramazan ayına rağmen evlatlarının peşini bırakmayarak HDP ve PKK’dan evlatlarını istiyor. Kızı Hatun Çiçek’in 9 yıl önce 23 yaşındayken dağa kaçırıldığını ileri sürerek oturma eylemine katılan Nihan Çiçek(57), kızının hasretiyle yandığını söyledi. Bir an önce kızına kavuşmak istediğini ifade eden anne Çiçek, “Depremler gibi felaketler başımıza geldi, kızımın bir telefon hakkı olmadı mı. Kim var kim yok biraz Allah’tan korksunlar, telefon açtırıp 3 kelime konuşturtmadılar. Allah korkusu yok mu bunlarda. Kızım geri gel devlete teslim ol, ben seni çok özledim iki gözle seni bekliyorum, bir gözüm kapıda bir gözüm pencerede ne zaman geleceksin diye bekliyorum. Ne zamana kadar orada kalacaksın, kızım orada yaralı olduğu için zorla tutmuşlar, ceza yok gel teslim ol” dedi.