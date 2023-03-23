Temizlik malzemesi deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli’de temizlik malzemesi deposunda çıkan yangın kontrol altına alınırken malzemeler küle döndü.

Yangın, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Balçık köyünde bulunan bir temizlik malzemesi deposunda meydana geldi. Yangını fark eden işçiler hemen 112 Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 3 saatin ardından yangın kontrol altına alınırken malzemeler küle döndü.

(FK-