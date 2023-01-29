TEM Otoyolunda alev alev yanan İETT otobüsünde patlamalar meydana geldi

Sultangazi TEM Otoyolunda seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alevlere teslim olan otobüste patlamalar meydana geldi. Metrelerce yükselen alevler otoyolu kaplarken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Alevlerin yükseldiği ve patlamanın yaşandığı o anlar ise vatandaşların cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Olay, Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikameti Küçükköy sapağında saat 05.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yücel Usta hakimiyetindeki 34 TP 7152 plakalı İETT otobüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Bu esnada araçta bulunan LPG’de patlama meydana geldi.

Alevler metrelerce yükseldi

Alevlere teslim olan otobüste patlamalar meydana geldi. Patlamalarla yükselen alevler adete otoyolu kapladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri TEM Otoyolu Edirne istikametini bir süre güvenlik amaçlı trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından otobüs güçlükle söndürüldü. Ekipler uzun süre otobüste soğutma çalışması yaptı.

Kimsenin olmaması facianın önüne geçti

Otobüste yangın çıktığı esnada yolcuların olmaması facianın önüne geçti. Öte yandan yaşanan patlamanın ardından yükselen alevlerin yoldan geçen başka araçlara sıçramaması da tehlikenin önüne geçti.

LPG patladı

Yangının gördüklerinde yardım amaçlı durduklarını söyleyen Mehmet Atalay Kadıoğlu, Biz tem Otoyolunda geliyorduk. Yolda gelirken alevleri gördük. Yangını görünce yardım amaçlı durduk. Otobüs şoförü tek başınaydı. Yanında iki kişi vardı. Bizde durduk. O esnada itfaiye ekipleri geldi. Polis ekipleri hemen geldi. Yangına müdahale ettiler. Bu sırada trafiği kapattılar. Bizde elimizden geleni yaptık. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. LPGli araç. LPG patladı dedi.

Patlama olduğu için biz söndüremedik

Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştıklarını söyleyen başka bir vatandaş, O an yangın tüpümüzle söndürmeye yetişemedik. O an uzaklaştık. Patlama olduğu için biz söndüremedik. Elimize aldık ama alev çok olduğu için yaklaşamadık şeklinde konuştu.

Birden patladı zaten araç

Otobüsün arka taraftan yanmaya başladığını söyleyen bir kişi, İlk önce arka taraftan yanmaya başladı. Yaklaşamadık. Birden patladı zaten araç. Herkes uzaklaştı. Trafiği kapattılar zaten. Sonradan itfaiye geldi ifade etti.

Patlama o kadar şiddetliydi ki Otoyolu alevler sardı

Patlamanın şiddetiyle alevlerin otoyolu kapladığını söyleyen bir kişi, Patlama o kadar şiddetliydi ki Otoyolu alevler sardı. O kadar şiddetli oldu. Oraya bile sıcaklık geliyordu dedi.