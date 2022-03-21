Telefonun yere düşmesi ile çalınması bir oldu!

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde küçük bir çocuk kaldırıma cep telefonu düşürdü. Dakikalar sonra aynı yolda yürüyen başka birisi, çocuğun düşürdüğü telefonu alarak kayıplara karıştı. Telefonun yere düştüğü ve hırsızın alıp gittiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Öte yandan hırsızın tereddüt etmeden telefonu alıp uzaklaşması bu kadarına pes dedirtti.