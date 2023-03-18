Tekirdağ’da yanan otomobil hurdaya döndü

Tekirdağ’da Çorlu’da park halindeyken alev alev yanan araç hurda yığınına döndü.

Olay, gece yarısı Şeyh Sinan Mahallesi otogar mevkii Namazgah Sokak üzerinde meydana geldi. Seyithan A.’ya ait park halindeki 34 BRY 090 plakalı otomobilde yangın çıktı. Çevredeki bir vatandaşın durumu fark etmesi üzerine itfaiye çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Hurda yığınına dönen araç kullanılamaz hale geldi. Polis tarafından olayla detaylı inceleme başlatıldı.

‘Aracımın yandığını polisten duydum’

Olayla ilgili konuşan araç sahibi Seyithan A., “Evde uyuyordum, polis aradı aracımın yandığını söyledi. Hemen olay yerine geldim. Kundaklama mı yoksa motorda mı yangın çıktığı konusunda henüz fikrim yok. Ne sebeple çıktığını bilmiyorum” diye konuştu.