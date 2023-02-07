Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Anafartalar Caddesi girişinde meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı’nda şehir merkezi istikametine seyreden Mert Ö. idaresindeki 06 FHC 28 plakalı otomobil ile akaryakıt istasyonundan bulvar yoluna çıkış yapan Efe M. idaresindeki 59 AAL 846 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile Kaan K. ve Sefa Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen iki otomobil, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.