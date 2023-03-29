Tekirdağ’da ev kundaklayan 3 kişi yakalandı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evin kundaklanmasına ilişkin polis ekiplerince yapılan araştırma sonucunda, olaya karışan 3 kişi İstanbul’da yakalandı.

Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan bir evin kundaklanması olayıyla ilgili olarak Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan kamera incelemesi ve araştırmalar sonucunda olaya karışan şahısların İstanbul’da ikamet ettikleri tespit edilerek, operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda B.P., S.B. ve Y.B. isimli 3 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.