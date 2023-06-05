Tatildeki turistin kayıp köpeğini polis buldu

Muğla’nın Marmaris ilçesine tatile gelen İsrailli turist ailenin kaybolan poddle cinsi köpeğini, polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarından tespit edip bularak sahibine teslim etti.

Marmaris’e yatları ile tatile gelen İsrail vatandaşı Kristin Shamsoum, dün akşamüzeri yemek için oturdukları restoranda Toy poodle cinsi Ciao isimli köpeğinin tasmasını çıkardığını, köpeğin yanlarından uzaklaştıktan sonra geri dönmediğini, çevreye sorduklarında yeşil tişörtlü birinin alarak gittiğini öğrendiklerini belirterek Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Ayrıca Shamsoum ve arkadaşları sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak köpeği bulana 2 bin euro vaat etti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, gelen başvuru üzerine etraftaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, kadının söylediği yeşil tişörtlü adamı ve kayıp köpeğin görüntülerine ulaştı. Kişinin kimliğine de ulaşan polis ekipleri yine yat limanında E.E.’ye ulaştı. Yapılan aramada kayıp köpek bulundu.

E.E. ise verdiği ifadesinde, "Başı boş bir köpek olduğunu ve çevrede dolaştığını gördüm. Sağa sola sordum kimse sahibini bilmediğini söyleyince sahibi olmadığını düşünerek aldım. Hırsızlık gibi bir düşüncem yoktu" dediği öğrenildi.

İsrailli kadın ise E.E.’den şikayetçi olmayarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Polis, para ödülünü kabul etmedi

Kayıp köpeğin 24 saat geçmeden bulunmasının ardından Asayiş Büro ekipleri İsrailli turiste ulaşarak emniyet müdürlüğüne çağrılarak köpeği teslim edildi. Köpeğini asayiş Komiseri Barış Havsalı’dan teslim alan Kristin Shamshoum, koyduğu para ödülü olan 2 bin euroyu polis ekiplerine vermek istedi. İlçe Asayiş Grup Amirliği Komiseri Barış Havsalı ise parayı kabul etmeyerek asli görevlerinin olduğunu, vatandaşların mutluluğunun en büyük ödül olduğunu belirtti.